قاسم سليماني لترامب: "وجه لي تهديداتك لا إلى الرئيس روحاني"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إن إيران ترفض تحذيرات ترامب.

وأضاف سليمانى موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "وجه تهديداتك إليّ لا إلى الرئيس"، حسب "رويترز".

© AP Photo / UNCREDITED قاسم سليماني: على ترامب أن يعلم أننا ننتظره وأننا عشاق شهادة

وتابع سليماني إن الرئيس الأمريكي "يجب أن يوجه إليه هو الحديث عندما يهدد الجمهورية الإسلامية".

وأوضح قائد فيلق القدس: "كجندي، من واجبي الرد على تهديدات ترامب، إن كان يريد استخدام لغة التهديد، فعليه أن يتحدث إلي لا إلى الرئيس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر": "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف ترامب: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت… احترسوا!".