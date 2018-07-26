المصالحة مع أوروبا تصب في مصلحة ترامب

رأى مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الخميس، أن مصالحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الرئيس الأمريكي نفسه.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب يقول إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا

بروكسل — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المصالحة مع أوروبا كانت في مصلحة ترامب، وهو اضطر لتقديم تنازلات كبيرة في الوضع الذي تعرض فيه المزارعون الأمريكيون للخطر، ويتعرض ترامب نفسه لانتقادات حادة من قبل خصومه السياسيين بعد اجتماعه بالرئيس الروسي في هلسنكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه يعتبر الاتحاد الأوروبي خصماً للولايات المتحدة.

وذكر البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن، بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الجانبان إلى اتفاق حول العمل معا باتجاه "تصفير" الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية ورفع الدعم عن السلع الصناعية من غير السيارات.

كما تخطط بروكسل وواشنطن أيضا للعمل على الحد من الحواجز وتوسيع التجارة في الخدمات والمنتجات الكيميائية والطبية والأدوية فضلا عن تجارة فول الصويا.