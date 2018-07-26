المصالحة مع أوروبا تصب في مصلحة ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه يعتبر الاتحاد الأوروبي خصماً للولايات المتحدة.
وذكر البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن، بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الجانبان إلى اتفاق حول العمل معا باتجاه "تصفير" الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية ورفع الدعم عن السلع الصناعية من غير السيارات.
كما تخطط بروكسل وواشنطن أيضا للعمل على الحد من الحواجز وتوسيع التجارة في الخدمات والمنتجات الكيميائية والطبية والأدوية فضلا عن تجارة فول الصويا.
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