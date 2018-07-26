وصول ملادينوف إلى غزة لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحماس

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لقطاع غزة، اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبين إسرائيل، مع تصاعد التلويح بالحرب.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح مصدر دبلوماسي فلسطيني لوكالة "سوا" الإخبارية أن "ملادينوف يصل غزة في محاولة أخيرة لاستعادة التهدئة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، عقب حالة التوتر التي حصلت مساء أمس الأربعاء، إثر إصابة جندي إسرائيلي على حدود غزة وما تبعه من مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شرق غزة".

© Sputnik . Hatem Moussa الفصائل الفلسطينية تتوعد إسرائيل بالرد على الغارات الجوية

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترا كبيرا منذ انطلاق " مسيرات العودة " الفلسطينية في 30 آذار/ مارس الماضي على طول الشريط الحدودي، حيث قتل 142 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة.

وتقول إسرائيل إن غاراتها على القطاع تأتي ردا على إطلاق البالونات الحارقة من داخل القطاع والتي تسببت في اشتعال مئات الدونمات [الدونم ألف متر مربع] من الأراضي الزراعية.