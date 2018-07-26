تحطم طائرة عسكرية شمالي فيتنام

أفادت وسائل إعلام فيتنامية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة نغيان شمالي فيتنام.

© AP Photo / Tran Van Minh فيتنام: روسيا لعبت دورا مهما في التصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط

موسكو- سبوتنيك . ونقلت صحيفة "فيتنام نيت" الإلكترونية أن الحادث وقع حوالي منتصف النهار بالتوقيت المحلي (حوالي 08.00 في توقيت موسكو)، ويقع مكان الحادث على بعد 100 كيلومتر من مدينة فين.

ووفقا للصحيفة، فإنه لا وجود لمعلومات حتى الآن عن عدد الضحايا، ومع ذلك وانطلاقا من حطام الطائرة المتناثر في المكان يتبين أن الطائرة انفجرت.

وبدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في السلطة المحلية تأكيدهم "​تحطم طائرة​ عسكرية في شمال البلاد ومقتل جنديين اثنين كانا على متنها"، مشيرين إلى أنه يتم الآن التحقيق في أسباب الحادث.