تحديد الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق فرقاء جنوب السودان

حدد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، الخامس من أغسطس/آب المقبل موعدا لتوقيع فرقاء جنوب السودان على الاتفاق النهائي بحضور إقليمي ودولي، مجدِّداً حرص السودان على مواصلة جهوده لإلحاق بعض الفصائل الأخرى بالاتفاق.

وأعرب الوزير عن سعادته في كلمته أمام حفل توقيع الاتفاق، بتوصل أطراف التفاوض بجنوب السودان إلى اتفاق حول الحكم وتقاسم السلطة، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى الأربعاء، بالأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH توقيع اتفاق بين الفرقاء السياسيين في جنوب السودان لتقاسم السلطة

وتضم الاتفاقية خمسة فصول، و11 صفحة وهي النقاط التي أحيلت من الـ"إيقاد" إلى السودان، وقد شهد مراسم التوقيع رياك مشار وبعض ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الجنوبية الأخرى، وممثل الـ"إيقاد" وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى السودان.

يشار إلى أن الوساطة كثفت جهودها لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في جنوب السودان، بعد تعثر التوقيع نحو 7 ساعات.

ووقع فرقاء جنوب السودان، أمس الأربعاء 25 يوليو/ تموز، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار.

وقال مسؤول بالخارجية السودانية، خلال مراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم "الفرقاء في جنوب السودان يوقعون وثيقة اتفاق بالأحرف الأولى لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة".