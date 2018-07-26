نتنياهو: نعمل على جبهات معقدة في الجنوب وفي الشمال

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تواجه جبهات معقدة على الحدود الشمالية والجنوبية، مؤكداً على العمل بحزم للتصدي لأي هجمات والحفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها.

القدس- سبوتنيك . تصريحات نتنياهو جاءت خلال لقائه مع المجندين في لواء المظليين وحرس الحدود في الجيش الإسرائيلي، إذ قال: "نعمل على جبهات معقدة في الجنوب وفي الشمال. مهمة الدفاع عن حدود الدولة أوكلت لكم. نعتمد عليكم ونثق بقدراتكم".

وأضاف نتنياهو: "نخوض الآن معركة. إنها تنطوي على تبادل الضربات ولكن في نهاية الأمر هذا هو اختبار لقوة عزيمتنا".

وخلص نتنياهو إلى القول: "نستنفذ جميع الإمكانيات ولكننا حازمون جدا جدا على حماية حدودنا سنعمل اللازم من أجل الحفاظ على أمننا، ليس فقط أمن البلدات في غلاف غزة، بل أمن دولة إسرائيل ككل".