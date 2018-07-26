رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" يعقدون اجتماعا موسعا في مدينة جوهانسبرغ

تواصلت، اليوم الخميس، في جوانسبرغ بجنوب أفريقيا، أعمال القمة العاشرة لدول مجموعة "بريكس"، باجتماعات بصيغة موسعة، حيث انضم لرؤساء الدول، أعضاء وفودها أيضاً.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الرئيس الصيني: "بريكس" يجب أن ترفض بحزم النزعة الانفرادية

موسكو — سبوتنيك . ويضم الوفد الروسي، وزير النقل يفغيني ديتريش، وزير البيئة والموارد الطبيعية دميتري كوبيلكين، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، وزير الإعلام والاتصال قسطنطين نوسكوف، وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن فريقاً من الخبراء عن وزارتي الخارجية والمالية، يشارك في فعاليات القمة.

كما تلقى ممثلو قطاع الأعمال دعوة لحضور القمة وكذلك محافظ مقاطعة تشيليابينسك.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات خلال القمة.