عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية

أعلن الباكستاني عمر خان، فوزه في الانتخابات التي جرت، أمس الأربعاء 25 يوليو/تموز.

وقال خان إنه يريد علاقة متوازنة ومفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة، حسب "رويترز".

وأضاف أنه على قادة باكستان والهند أن يناقشا حل أزمة كشمير.

The Best Humble Speech Ever.. 💕

No signs Of Fight, No Signs of Terrorism, No Signs Of Opposition Attacks!

Message Of Love, Friendship, Kindness, Mutual Relation.. 💕

This is The Prime Minister Of Pakistan.. 💕

Mr. Imran Khan 💕 pic.twitter.com/nWS0yggjam — ShaRiq Shahid (@HerSelfObsessed) July 26, 2018

وأشار عمر خان في خطبة له اليوم إلى أن حكومته ستكون الأولى التي لن تنفذ أية تضحيات سياسية.

وقال أنصار رئيس الوزراء السابق نواز شريف إن هناك مشكلات تتعلق بعملية فرز الأصوات.