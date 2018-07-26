بوتين: دول بريكس تتصدى للتحديات والتهديدات الأكثر حدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 26 تموز/يوليو، أن دول مجموعة "بريكس" تتصدى للتحديات والتهديدات الأكثر حدة على السلام والاستقرار، وهي تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

جوهانسبرغ — سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع لقادة "بريكس" بصيغة موسعة، إن "دول "بريكس" تواجه معا، التحديات والتهديدات الأكثر حدة التي يتعرض لها السلام والاستقرار. وهي تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود."



© REUTERS / Siphiwe Sibeko رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" يعقدون اجتماعا موسعا في مدينة جوهانسبرغ