طائرات بريطانية ترافق المقاتلات الروسية فوق البحر الأسود

أعلن السلاح الجوي الملكي البريطاني، اليوم الخميس، أنها أطلقت طائرات تايفون الحربية من قاعدة عسكرية بريطانية في رومانيا، وذلك لمرافقة طائرة حربية روسية فوق البحر الأسود.

© REUTERS / US AIR FORCE وسط تهديدات عسكرية... طائرات بريطانية تسرع إلى قطر

وأشار البيان الصادر عن السلاح الجوي التابع للملكة البريطانية، أن طائرات حربية روسية رصدت قريبة من المجال الجوي التابع لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) فوق البحر الأسود.

وأضاف البيان: "بعد ذلك قامت طائرتنا بالإقلاع فورا لمرافقة المقاتلات الروسية وذلك لرصدهم وتنبيههم من اجتياز المجال الجوي الأوروبي".

وأشار التقرير الجوي أن السلاح الجوي الملكي البريطاني استطاع تحييد مسار الطيران الروسي عن الحدود الأوروبية.