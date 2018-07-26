حريق غابات في كاليفورنيا يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

أجبر حريق غابات مستعر آلاف السكان في كاليفورنيا الجنوبية، اليوم الخميس، على مغادرة منازلهم في الوقت الذي تتجه النيران نحو مناطق منتجعاتهم الجبلية.

© AP Photo / Noah Berger انخفاض مرتقب في الحرارة يعزز جهود مكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا

وقالت وكالة "سان برناردينو للغابات الوطنية" على صفحتها في " تويتر "، إن الحريق، الذي سمي "كرانستون فاير" ومن المعتقد أنه تم إشعاله عمدا، انتشر سريعا ليشمل مساحة 1900 هكتارا على بعد نحو 145 كيلومترا شرق لوس أنجليس في جبال سان جاسينتو، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقالت الوكالة إن الحرائق أجبرت 3200 شخص على المغادرة في مناطق مثل آيديلوايلد وماونتن سنتر وليك هيميت بعد أن دمرت خمسة مبان وشكلت خطرا على 2100 منزل.

وقال مسؤولو الإطفاء في بيان إنه تم القبض، أمس الأربعاء، على براندون ماغلفور، البالغ من العمر 32 عاما، ووجهت إليه اتهامات بإضرام حرائق عدة من بينها حريق كرانستون.

وساهم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 37 درجة مئوية والرياح وانخفاض الرطوبة في تأجيج الحريق، اليوم الخميس، وعشرات الحرائق الأخرى في أنحاء الغرب الأمريكي.