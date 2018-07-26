حريق غابات في كاليفورنيا يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

وقالت الوكالة إن الحرائق أجبرت 3200 شخص على المغادرة في مناطق مثل آيديلوايلد وماونتن سنتر وليك هيميت بعد أن دمرت خمسة مبان وشكلت خطرا على 2100 منزل.
وقال مسؤولو الإطفاء في بيان إنه تم القبض، أمس الأربعاء، على براندون ماغلفور، البالغ من العمر 32 عاما، ووجهت إليه اتهامات بإضرام حرائق عدة من بينها حريق كرانستون.
وساهم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 37 درجة مئوية والرياح وانخفاض الرطوبة في تأجيج الحريق، اليوم الخميس، وعشرات الحرائق الأخرى في أنحاء الغرب الأمريكي.
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