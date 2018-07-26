كريستيانو رونالدو ينهي أزمته الضريبية في إسبانيا

وافقت الضرائب الإسبانية، اليوم الخميس، على الصفقة التي عقدها لاعب "ريال مدريد" السابق كريستيانو رونالدو مع المدعي العام الإسباني، والتي بموجبها يدفع لاعب "يوفينتوس" الحالي، المتهم بالتهرب الضريبي، غرامة قدرها 19 مليون يورو مع السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

© REUTERS / BENOIT TESSIER كريستيانو رونالدو يحسم أمره بشأن الرحيل عن ريال مدريد

موسكو — سبوتنيك . وذكرت إذاعة "كادينا سير" أنه وفقا للصفقة فإن رونالدو لن ينفذ عقوبة السجن مقابل أن يقر بذنبه في أربعة تهم متعلقة بمخالفة قانون الضرائب. وتجاوز مبلغ الخسائر التي لحقت بالسلطات الضريبية بسبب اللاعب البرتغالي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، 14.7 مليون يورو. وبموجب شروط الصفقة، فإن مبلغ الخسائر انخفض إلى 5.7 مليون، ولكن رونالدو سيدفع نحو 19 مليون، مع الأخذ بعين الاعتبار الغرامة ومبلغ الفائدة.

وذكرت تقارير في شهر مايو/ أيار، أن السلطات الضريبية الإسبانية طالبت اللاعب البرتغالي بدفع 28 مليون يورو في قضية التهرب من الضرائب حتى 15 يونيو/ حزيران، وإلا سيواجه المحاكمة وقد يحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، قال رونالدو في جلسة المحكمة إنه لم يخف أي شيء ولم يحاول التهرب من دفع الضرائب.