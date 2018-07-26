إيران ترد على ابن سلمان

اعتبرت دائرة العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية "الادعاء الزائف للسفير السعودي في أمريكا (خالد بن سلمان) بحق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" ادعاء مثيرا للسخرية ومخزيا ولا يستحق الرد".

وأشارت الدائرة في بيان نشرته وكالة فارس الإيرانية، إلى "أن محاولات السفير السعودي الناشئ المستميتة لإيجاد الصدع وزرع الريبة ومواصلة الحروب النفسية ضد إيران بغية ضرب الانسجام الداخلي والتلاحم بين الحكومة والشعب والمسؤولين، أمر لا تمكن المراهنة عليه".

وأضافت:

ويعرف الشعب الإيراني مسؤوليهم الملتزمين والمحبين للوطن بشكل جيد، وأبدا لن ينساق هذا الشعب وراء مثل هذه الاتهامات والأكاذيب الملفقة والجاهلة والبالية التي تحاك داخل "غرفهم الفاقدة للتعقل" ويعاد نشرها بواسطة وسائل الإعلام المعادية لإيران".

وكان السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان آل سعود، اتهم في مقال نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" مؤخرا، إيران بزعزعة استقرار المنطقة داعيا لمعقابتها سياسيا واقتصاديا واتخاذ جميع الخيارات على الطاولة ضدها.