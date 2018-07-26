موقف محرج لقادة مجموعة "بريكس" أمام الكاميرات (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من قمة "بريكس"، حيث لم يقم أي من القادة بالوقوف إلى جانب علم بلده.

وحدث الخطأ بسبب منظمي القمة، حيث علق بعض النشطاء أن رؤساء الدول اتخذوا أماكنهم وفقًا اللافتات الموجودة على الأرض.

وعندما لاحظ القادة الخطأ، تبادل السياسيون أماكنهم، ولكنهم وقعوا في الخطأ مرة أخرى، حيث وقف الزعيم الصيني أمام علم جنوب أفريقيا، ورئيس وزراء الهند أمام العلم البرازيلي، ورئيس جنوب أفريقيا أمام العلم الروسي، بينما الرئيس البرازيلي أمام العلم الهندي والرئيس الروسي بالقرب من العلم الصيني.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.