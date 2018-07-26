وفد إسرائيلي في مصر للمشاركة في اجتماعات "الكويز"

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى مصر، أمس الأربعاء، للمشاركة في اجتماع بشأت اتفاقية "الكويز" وتعزيز الشراكة بين البلدين.

كتب الحساب الرسمي لدولة إسرائيل "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم الخميس، أن وفدا اقتصاديا إسرائيليا، رفيع المستوى، زار مصر، أمس، للمشاركة في اجتماع خاص باتفاقية الكويز ومناقشة طرق تعزيز التجارة بين البلدين.

وأكد الموقع الرسمي الإسرائيلي بأن الوفد الإسرائيلي التقى مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، والغرض من الزيارة هو زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين، المصري والإسرائيلي.

وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى زار مصر امس للمشاركة في اجتماع بشأن اتفاقية الكويز ومناقشة طرق تعزيز التجارة بين البلدين في لقائات مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية. أعجب الوفد من مستوى استعداد عال على الجانب المصري للعمل مع شركات إسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري pic.twitter.com/TfzPNxw1nc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 26, 2018

يذكر أن اتفاقية "الكويز" هي اتفاقية وقعت، في عام 2004، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية، دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%.