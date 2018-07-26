إنذار بتهديد إرهابي يعيد طائرة الخطوط الصينية المتجهة من باريس إلى بكين

أعلنت شركة "إير تشاينا" الصينية، أن الطائرة التي نفذت رحلة من باريس إلى بكين، يوم أمس الأربعاء، اضطرت للعودة إلى مطار المغادرة بسبب معلومات عن تهديد إرهابي

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت الشركة على شبكة "وايبو" الاجتماعية: "تلقت شركة الطيران رسالة مشبوهة حول تهديد إرهابي محتمل، من أجل ضمان السلامة، وعادت الرحلة رقم "سي أ 876 " إلى المطار في باريس، ولم يتعرض الركاب الذين كانوا على متن الطائرة والطائرة نفسها لأضرار".

© AFP 2018 / ARND WIEGMANN / POOL الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ اعتبارا من الاثنين المقبل

وأفاد المكتب الصحفي في المطار لوكالة "سبوتنيك ":" يمكنني أن أؤكد لكم أن الطائرة، التي تتحدثون عنها قد عادت بالفعل إلى باريس، وعلاوة على ذلك، لقد هبطت بالفعل، لكن لا يمكنني الإبلاغ عن سبب هذا الحادث".