موت أكبر معمرة في العالم (صورة)

نشر موقع "غينيس" للأرقام القياسية معلومات تفيد بموت، ثي مياكو، أكبر معمرة في العالم في اليابان عن عمر ناهز 117 عاما و81 يوما.

وولدت السيدة مياكو في 2 أيار/ مايو من عام 1901 في مقاطعة واكاياما. وقد تم الاعتراف بها رسمياً كأكبر معمرة وأقدم شخص في العالم. وقال المقربون من السيدة أنها كانت تحب التواصل مع الأشخاص الآخرين، كما أنها كانت صبورة وخيرة. كما أنها كانت تحب الطعام اللذيذ (ولا سيما السوشي) وكانت تجيد فن الخط. كما أنها كانت تسافر كثيرا مع زوجها، الذي كان يعمل في السكك الحديدية اليابانية.

Старейшая жительница Земли Тие Мияко умерла на 118-м году жизниhttps://t.co/IkJfVNjuMo pic.twitter.com/yS4Oh9dFBp — Санкт-Петербург.ру (@spbnews_ru) July 26, 2018

ويشار إلى أنها حصلت رسميا على لقب "أكبر معمرة في العالم" منذ عدة أشهر فقط، وذلك عندما توفيت اليابانية، نابي تاجيما، عن عمر ناهز 118 عاما.

ولا يمكن للقائمين على موسعة "غينيس" للأرقام القياسية الآن الإفصاح عن الشخص الذي سيأخذ اللقب بعد وفاة السيدة اليابانية.