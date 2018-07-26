بريطانيا: نريد مزيدا من التعاون مع أوروبا في مجال الطاقة وسفر المواطنين

قال وزير خارجية بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى لمواصلة التعاون مع أوروبا والعمل على إزالة العراقيل التي تواجه الطرفين.

أمستردام — سبوتنيك. وقال دومينيك راب، في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" ميشيل بارنييه، "نريد مزيدا من التعاون مع أوروبا في مجال نقل الطاقة وإمكانية سفر المواطنين بحرية".

وأضاف خلال المؤتمر، "اتفقنا أن نبحث مرة أخرى في منتصف أغسطس/ آب العمل على العراقيل التي تواجهنا".

من جانبه، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول البريكست، ميشيل بارنييه، إن أوروبا تسعى لتبادل المعلومات الأمنية مع بريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد، مثمنا قرار بريطانيا أن تظل محكمة العدل الأوروبية هي المحكمة الوحيدة.