بالعلمين التركي والفلسطيني... "هاكر" تركي على موقع إخباري إسرائيلي

اخترق هاكر تركي الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "نيوز وان"، مساء اليوم الخميس، ونجح في تعطيله عن العمل.

نجح هاكر تركي — فلسطيني في اختراق الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "نيوز وان" المعروف بتحليلاته السياسية، واستبقاه للأحداث والأخبار الداخلية الإسرائيلية، ونشر على الموقع صورة للمسجد الأقصى وعليه العلمين، الفلسطيني والتركي.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، قد ذكرت، خلال الآونة الأخيرة، أن منظمة "تيكا" التركية تقوم بأنشطة إنسانية في مدينة القدس القديمة، وبأن الحكومة الإسرائيلية تعارض هذه الأنشطة التركية.

© Photo / Screenshot/NewsOne صورة لاختراق موقع عبري

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية ردود فعل إسرائيلية قوية مناهضة للتغلغل التركي في المدينة المقدسة، ورأت انه اختراق يسبب قلقا للأمن القومي الإسرائيلي.

يذكر أن الموقع الإلكتروني "نيوز وان"، (أو نيوز فيرست كلاس)، معروف بمقالاته التحليلية القوية، وتنوعاته الإخبارية، إضافة لاستباقه للأحداث، وربطه للأخبار، ما يجعله موقعا مميزا لدى المتابعين للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، ممن يجيدون اللغة العبرية.