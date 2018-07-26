ميلادينوف يدير قناة مفتوحة بين "حماس" وإسرائيل

ذكرت قناة "كان" الإخبارية العبرية، مساء اليوم الخميس، أن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، يدير مباحثات مكثفة بين الطرفين، "حماس" وإسرائيل، خاصة مع أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، باعتباره مقربا منه.
وأفادت القناة بأن الطرفين، "حماس" وإسرائيل،، تباحثا خلال الأيام القليلة الماضية حول تدهور الأوضاع الأمنية في غزة، وتثبيت اتفاق التهدئة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن منظمات يهودية توجهت إلى الأمم المتحدة بطلب خاص يتعلق بإدانة "حماس".
מו"מ בין ישראל לחמאס מתנהל בין שני אנשים — מלאדנוב שליח האו"ם למזה"ת ואביגדור ליברמן שמהווה איש קשר למלאדנוב. השניים משוחחים ביממה האחרונה על המצב ברצועה והשבת השקט. בד בבד, פנו ארגונים יהודים לתכנית הסביבתית של האו"ם וביקשו לגנות את ההצתות של חמאס @gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/7eQhwoHDKQ— כאן חדשות (@kann_news) July 26, 2018
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