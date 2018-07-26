ميلادينوف يدير قناة مفتوحة بين "حماس" وإسرائيل

قالت قناة إسرائيلية إن نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، يدير مفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل حول الوضع في قطاع غزة.

ذكرت قناة "كان" الإخبارية العبرية، مساء اليوم الخميس، أن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، يدير مباحثات مكثفة بين الطرفين، "حماس" وإسرائيل، خاصة مع أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، باعتباره مقربا منه.

وأفادت القناة بأن الطرفين، "حماس" وإسرائيل،، تباحثا خلال الأيام القليلة الماضية حول تدهور الأوضاع الأمنية في غزة، وتثبيت اتفاق التهدئة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن منظمات يهودية توجهت إلى الأمم المتحدة بطلب خاص يتعلق بإدانة "حماس".