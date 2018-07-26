الرئاسة التركية: على أمريكا أن تضع تحالفها مع تركيا ضمن حساباتها

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إنه على أمريكا أن تعيد حساباتها وتتخذ موقفا بناء فيما يخصل العلاقة مع بلاده، حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر لمصالحها الخاصة وتحالفها مع تركيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الرئاسة التركية قوله، اليوم الخميس 26 يوليو / تموز: "الإدارة الأمريكية لن تحقق النتائج التي تريدها باستخدام أسلوب التهديد ضد تركيا".

© Sputnik . أمريكا تحث تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديمقراطية

وتأتي تلك التصريحات عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها أنقرة بالعقوبات إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها.

وقال على "تويتر": "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل (تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم ورجل عائلي وإنسان رائع. ويعاني كثيرا".

وأضاف ترامب "يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور".

وبوقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا إذا لم تفرج عن قس أمريكي محتجز لديها.

وأمرت محكمة تركية أمس الأربعاء، بنقل القس آندرو برانسون، الذي قضى في السجن حتى الآن 21 شهرا، من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد لمح في شهر أيلول/ سبتمبر إلى أن حكومته قد تفرج عن قس أمريكي محتجز إذا سلمت الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عسكري العام قبل الماضي.