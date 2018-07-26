بوتين خلال لقائه أردوغان يشيد بالعلاقات الثنائية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعاون بين روسيا وتركيا، بما في ذلك في سوريا وفي مجال الاقتصاد آخذاً في الارتفاع.

جوهانسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي على هامش قمة بريكس: "علاقتنا الثنائية تعيش نمواً. وهذا واضح تماما في مجال تخطي الازمات وأعني الازمة السورية وفي مجال الاقتصاد".

© Sputnik . Alexey Nikolsky موقف محرج لقادة مجموعة "بريكس" أمام الكاميرات (فيديو)

وتستضيف مدينة جوهانسبرغ، اليوم الخميس، قمة لدول مجموعة " بريكس ". ومن المقرر أن تستمر حتى 27 تموز/يوليو. وفي نهاية القمة، سيوقع زعماء الدول على "إعلان جوهانسبرغ، المكرس لمرور 10 سنوات من عمل المجموعة.

ويضم الوفد الروسي في القمة وزير النقل يفغيني ديتريخ وزير الموارد الطبيعية دميتري كوبيلكين وزير الطاقة ألكسندر نوفاك وزير الاتصالات قسطنطين نوسكوف وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن، في وقت سابق، عن مشاركة مجموعة كبيرة للخبراء من وزراتي الخارجية المالية الروسيتين في فعاليات القمة.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.