الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في لقاء التسوية السورية في سوتشي

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز، أن واشنطن لن تشارك في مؤتمر سوتشي الخاص بالتسوية السورية.

واشنطن- سبوتنيك وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده لن تشارك في محادثات أستانا حول سوريا بأي صفة رسمية.

© Sputnik . Nina Zotina الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة للمشاركة بصفة مراقب خلال لقاء سوتشي القادم

وتابع المسؤول "لن تحضر الولايات المتحدة بصفة مراقب أو أي صفة رسمية"، مضيفا "لا يزال تركيزنا على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وتحقيق تقدم كبير في هذه المفاوضات. والقنوات والأماكن الدبلوماسية الأخرى تصرف الانتباه عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف "نحن نرحب بأي تخفيف حقيقي للعنف في سوريا يساعد على تهيئة الظروف لإجراء انتقال سياسي موثوق به ، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

كما دعا الأطراف في عملية أستانا إلى "إعادة توجيه جهودهم إلى عملية جنيف، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا دعما كاملا".

وكان نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، آرتيوم كوجين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه تم دعوة مسؤولين أمريكيين للمشاركة بصفة مراقب في مشاورات أستانا بشأن سوريا التي ستعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 30 و 31 يوليو الجاري.

وقال كوجين للصحفيين "وسيحضر الاجتماع ممثلون، على مستوى نواب وزراء الخارجية، من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومراقبون من الأمم المتحدة والأردن. وقد أرسلنا دعوة للولايات المتحدة أيضا".