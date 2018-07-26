الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تشارك في لقاء التسوية السورية في سوتشي

واشنطن- سبوتنيك وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده لن تشارك في محادثات أستانا حول سوريا بأي صفة رسمية.
وأضاف "نحن نرحب بأي تخفيف حقيقي للعنف في سوريا يساعد على تهيئة الظروف لإجراء انتقال سياسي موثوق به ، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
كما دعا الأطراف في عملية أستانا إلى "إعادة توجيه جهودهم إلى عملية جنيف، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا دعما كاملا".
وكان نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، آرتيوم كوجين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه تم دعوة مسؤولين أمريكيين للمشاركة بصفة مراقب في مشاورات أستانا بشأن سوريا التي ستعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 30 و 31 يوليو الجاري.
وقال كوجين للصحفيين "وسيحضر الاجتماع ممثلون، على مستوى نواب وزراء الخارجية، من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومراقبون من الأمم المتحدة والأردن. وقد أرسلنا دعوة للولايات المتحدة أيضا".
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