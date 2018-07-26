وزير إسرائيلي يهدد بعملية موسعة في غزة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إنه لا يوجد حل راهن في قطاع غزة يغير من الوضع فيها سوى الدخول في حرب موسعة، ويبدو أننا قريبون من هذه الحرب.

كتب الموقع الإخباري الإسرائيلي "jdn"، مساء اليوم الخميس، أن أردان هدد حركة "حماس" بحرب جديدة في القطاع، بدعوى استمرار إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، والنزول للملاجيء والمخابىء، وإنه اذا لم تتفهم "حماس" ذلك ستدفع الثمن غاليا، كما جرى في عملية "الجرف الصامد"، وربما أكثر.

يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قتلت ثلاثة من الفلسطينيين، مقابل إصابة ضابط إسرائيلي، أمس الأربعاء، نتيجة لتبادل الضربات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، نتيجة للتصعيد الإسرائيلي في القطاع.