اليونان: حريق متعمد وراء حرائق الغابات المميتة

أعلنت اليونان وجود مؤشرات قوية تقول إن حريقا متعمدا وراء اندلاع حرائق الغابات في البلاد، التي أدت إلى سقوط قتلى، إضافة إلى الخسائر المادية.

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير حماية المواطنين اليوناني نيكوس توسكاس، اليوم الخميس، قوله: "هناك مؤشرات قوية على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات الذي اندلع قرب أثينا يوم الاثنين الماضي، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا وإصابة العشرات".

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis أوروبا تتحد مع اليونان لإطفاء الحرائق

وأعلنت السلطات اليونانية، حالة الطوارئ على جزيرة خيوس في بحر إيجه بعد خروج حريق غابات عن السيطرة، يوم الاثنين الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن السلطات الأوروبية بدأت العمل بآلية الدفاع المدني في حالة الطوارئ لمساعدة اليونان في إخماد حرائق الغابات المستعرة والتي أدت إلى سقوط ضحايا.

وقال مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي ينشط آلية الدفاع المدني، لمساعدة اليونان"، وأشار إلى أن "هذا قد يحدث "خلال الساعات المقبلة".

الجدير بالذكر أن حرائق الغابات غالبا ما تحدث في اليونان في فصل الصيف. ففي عام 2017، فرضت الحكومة اليونانية نظام الطوارئ في عدد من مناطق البلاد.