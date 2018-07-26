ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات نيكاراغوا إلى 448 شخصا

صرحت منظمة نيكاراغوا لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن عدد القتلى في الاحتجاجات التي وقعت في البلاد قد وصل إلى 448 شخصا.

© AFP 2018 / Inti Ocon البرازيل تستدعي سفيرها في نيكاراغوا

مكسيكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "448 قتيلاً، من بينهم 31 قاصراً، و2083 مصاباً". وكانت التقارير قد ذكرت في وقت سابق، سقوط 351 قتيلاً.

هذا وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا منذ نيسان/ أبريل، بعد الإصلاحات التي اقترحتها السلطات، والتي تفترض زيادة في مقدار مساهمات أرباب العمل والعمال لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وبالرغم من أن الرئيس دانييل أورتيغا، قد ألغاها بالفعل، إلا أن الاحتجاجات الحاشدة لم تتوقف.

ويرفض أورتيغا إجراء انتخابات مبكرة، كما طالبت المعارضة، ويطلق على ما يحدث بأنه مؤامرة ضد البلاد.