جنرال إسرائيلي: لا مفر من "جرف صامد2" والقاهرة تتدخل لوقف عملياتنا في غزة

قال الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، إنه لا مفر من القيام بعملية "الجرف الصامد 2"، ومصر تتدخل لوقف عملياتنا.

نقلت القناة السابعة العبرية عن الجنرال عاموس يادلين، الرئيس الحالي لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ضرورة قيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، إذا لم تتدخل أطراف إقليمية ودولية، مثل مصر.

© AFP 2018 / MAHMUD HAMS جنرال إسرائيلي يدعو لاحتلال غزة واغتيال قيادات... وإقامة دولة فلسطينية في مكان آخر

وأوضح الجنرال يادلين أن الوضع الأمني بين الجبهتين، الشمالية والجنوبية، الإسرائيليتين، مضطرب، معتقدا بأن " حماس" تجر المنطقة لحرب في القطاع، وتعمد على ترسيخ مفهوم "الدم مقابل الدم"، وبأنه لا مناص من الدخول في حرب جديدة مع "حماس".

وأشار يادلين إلى أن الجبهة الشمالية أكثر خطورة من الجنوبية، نتيجة للتدخلات الإيرانية في سوريا، وخطورة سلاح "حزب الله" اللبناني في الشمال أكبر وأقوى من "حماس" في الجنوب، وفي حال انفجار الوضع في الشمال، فإن الأمر يعني في الحقيقة، حرب.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أنه إذا لم تكن الحرب هذا الأسبوع فستكون الأسبوع القادم، ولكن هناك تدخلات دولية تحول دون ذلك، من بينها القاهرة وقنوات دولية أخرى، لم يسمها.

وذكرت القناة أنه زادت خلال الفترة الماضية أعداد القناصين الفلسطينيين الذين استهدفوا جنودا وضباطا إسرائيليين، وبأنه على الجيش الإسرائيلي تشكيل طاقم أمني خاص لمواجهة هؤلاء القناصين.

ونوه الجنرال الإسرائيلي إلى أن الإيرانيين ينتشرون في سوريا، ولن يخرجوا منها، واصفا إياهم بأنهم أصحاب البيت في سوريا.