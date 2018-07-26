الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على استعداد للتضامن ضد الصين في الحرب التجارية

أعلن لاري كودلو، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططون لتوحيد الجهود في المعركة مع الصين في مجال التجارة.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يناقش موضوع إيران مع رئيس المفوضية الأوروبية

واشنطن — سبوتنيك. وقال كودلو على قناة "فوكس بيزنيس" التلفزيونية: إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتحدان في المعركة ضد الصين، التي دمرت النظام التجاري العالمي… النظام التجاري العالمي مدمّر: بالرسوم العالية، بالحواجز، بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، الصين جاءت إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي قال "لا".

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أمس بشكل واضح جدا أنه عازم على مساعدتنا، [مساعدة] الرئيس ترامب في المشكلة الصينية".

ووفقا له، فإن كل المفاوضات مع الصين تنتهي بلا شيء ولا تؤدي إلى إبرام صفقات.

وأضاف كودلو:

أود أن يتم إبرامها (الصفقات). نحن قد حددنا طلباتنا بوضوح… لكن لم ترد إجابة من عندهم.