بوتين: استعد لزيارة الهند في هذا التوقيت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتصالاته الوثيقة مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، تؤتى ثمارها على شكل زيادة كبيرة في التجارة الثنائية.

جوهانسبورغ — سبوتيك. وقال بوتين، في اجتماع مع مودي اليوم الخميس 26 يوليو / تموز في جوهانسبورغ على هامش قمة "بريكس": "أتذكر زيارتكم إلى ستوشي، لقد أجرينا محادثات جيدة، وطيبة وودية، وغنية، ونحن الآن نستعد لزيارتي للهند في أكتوبر / تشرين الأول من هذا العام".

© REUTERS / Siphiwe Sibeko رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" يعقدون اجتماعا موسعا في مدينة جوهانسبرغ

وأضاف الرئيس الروسي : "جهودنا لم تذهب سدى لأن معدل التبادل التجاري ينمو، ففي العام الماضي نما بنسبة 24 في المئة، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 26 في المئة أخرى".

بدوره، تحدث مودي إيجابيا عن زيارته إلى روسيا في مايو / أيار الماضي، في سوتشي.

و"بريكس" هي رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تضم أكثر من ثلث سكان العالم.

ويبلغ إجمالي عدد السكان في دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42 في المئة، من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.