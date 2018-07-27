بعد صراع مرير داخل حكومتها... تيريزا ماي تقضي عطلتها في هاتين الدولتين

قررت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قضاء عطلة الصيف في سويسرا وإيطاليا بعد أن تجاوزت بصعوبة خلافا مريرا داخل حكومتها بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي بات يلوح في الأفق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت ماي التي تحرص على السير على التلال قد زارت أيضا شمال إيطاليا وسويسرا مع زوجها العام الماضي.

© REUTERS / REUTERS المشي والطهي ومتابعة مسلسل بوليسي أمريكي... وسيلة تيريزا ماي للاسترخاء

وتأتي العطلة بعد أسابيع عصيبة وافقت فيها حكومتها على خطة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل، قبل أن يدب الخلاف بين أعضاء الحكومة حول الخطة والذي وصل إلى ذروته باستقالة اثنين من كبار الوزراء ومعارضة في البرلمان هددت بإسقاط حكومتها.

وبعد أن بلغت الدورة البرلمانية نهايتها هذا الأسبوع تسعى ماي للترويج لرؤيتها للخروج من الاتحاد في أنحاء البلاد ومعالجة مخاوف دولة لا تزال منقسمة بشدة حول ما إذا كانت فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي فكرة جيدة.