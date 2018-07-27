كوهين: ترامب كان على علم باجتماع مع الروس في برجه

صرح المحامي السابق لدونالد ترامب مايكل كوهين، انه على استعداد للإدلاء بشهادته للمدعى الخاص روبرت مولر، بأن الرئيس الأمريكي الحالي كان على علم بنوايا ابنه دونالد ترامب الابن، بلقاء المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا ومواطنين روس آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة نقلا عن مصادر.

واشنطن — سبوتنيك. في وقت سابق، نفى ترامب نفسه وممثلوه أنه كان على علم بذلك بالاجتماع.

وبحسب القناة، يدعي كوهين أنه شاهد كيف أخبر ترامب الابن والده، عن العرض الذي قدمه الروس حول اللقاء، وزعم أنه وافق على ذلك. ومع ذلك، يقال أن كوهين ليس لديه أشرطة صوتية أو أدلة أخرى على ذلك، باستثناء شهادته.

وقال المحامي رودي جولياني، الذي يمثل مصالح الرئيس الأمريكي، إن كوهين "مصدر غير جدير بالثقة".

وقالت مصادر أخرى للقناة، إنه من خلال الشهادة ، يتوقع مولر كوهين، أن يقلل من كمية المطالب الأخرى بحقه من جانب سلطات التحقيق.

والجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام الأمريكية نشرت معلومات حول لقاء المحامية نتاليا فيسيلنيتسكايا بنجل دونالد ترامب في عام 2016، وزعمت بأن المحامية كانت لديها "اتصالات بالكرملين"، وأن هدف اللقاء كان جمع معلومات تشوه سمعة المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون.

وفي وقت سابق، نشرت "سي إن إن" تسجيلا صوتيا يعود لعام 2016، يبحث فيه ترامب مع محاميه كوهين مدفوعات معينة، يفترض لـ كارين ماكدوغال، موديل مجلة "بلاي بوي".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر، أن محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قام سراً بتسجيل محادثة مع ترامب، بحثا خلالها مدفوعات لـ كارين ماكدوغال، موديل مجلة "بلاي بوي" السابقة لقاء صمتها. وجرت المحادثة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية. ووجد محامو كوهين التسجيل بين المواد التي صودرت منه وأرسلت إلى محاميي ترامب.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي(أف بي آي) في نيسان/أبريل الماضي، بعمليات تفتيش لمكتب ومنزل كوهين، والذي كان موضع شك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصودرت الوثائق. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أنه خلال عمليات التفتيش يمكن أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد صادر تسجيلات المحادثات الهاتفية للمحامي مع ترامب، وكذلك الوثائق المتعلقة بالمدفوعات إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.