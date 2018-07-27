وسائل إعلام: ترامب مستعد لضرب إيران بمساعدة أستراليا

ستساعد المواقع الدفاعية السرية على أراضي أستراليا واشنطن على إيجاد الأهداف لضربها، وفقا للصحفيين.

ونقلت ABC News عن مصدر في الحكومة الأسترالية أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران والتي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها.

ووفقا للصحفيين، إن القوات البريطانية الخاصة ستشارك في عملية تحديد الأهداف.

ووفقاً للقناة، يوجد في شمال أستراليا موقع دفاعي سري، متاح لممثلي القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية. وسيستخدم هذا الموقع بالتحديد لضرب إيران، والتي قد تشن بالفعل في أغسطس/ أب من هذا العام.

يذكر، أن دونالد ترامب أعلن، في مايو/ أيار، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران بسبب عدم "امتثال" إيران لشروط التخلي عن البرنامج النووي. وبعد ذلك، بدأت الأطراف تواجه تهديدات متبادلة بفرض عقوبات مختلفة.

على وجه الخصوص، هددت طهران بأنه إذا فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الإيراني، فإن إيران ستعطل كل إمدادات الوقود في الخليج عبر إغلاق مضيق هرمز.

وحث الرئيس الإيراني حسن روحاني ترامب على عدم "اللعب بذيل الأسد"، وانتقد تهديدات واشنطن لاقتصاد البلاد، قائلا إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على وقف تصدير النفط الإيراني.

كما أشار روحاني إلى أن طهران قد ترد على التهديدات الأمريكية.