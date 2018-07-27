كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة حربية صينية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها أمرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكوري الجنوبي بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سيئول وتطالب بها بكين، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Kim Hong-Ji "يونهاب": وزارة دفاع كوريا الجنوبية تقلص مواقع الحراسة على الحدود مع الشمال

وأضافت هيئة الأركان أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مقاتلة لتتبع المقاتلة الصينية وتوجيه التحذيرات للمغادرة.

ولم يرد أي تعليق من الصين.

ومناطق تحديد الهوية للدفاع الجوي ليست اتفاقات ملزمة قانونا بموجب معاهدات دولية لكن سيئول مددت المنطقة الخاصة بها في 2013 لتتداخل جزئيا مع منطقة أعلنتها الصين أخيرا.