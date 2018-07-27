المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، عن عزمه البدء في خطة لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" بالضفة الغربية، شمال القدس.

ونشر ليبرمان على حسابه في شبكة تويتر: "إن أفضل رد على الإرهاب هو الاستيطان في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية".

وتابع وزير الدفاع : "ولذا فقد قررت بدء خطة لإقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم، والمصادقة عليها في لجان التخطيط الأسابيع المقبلة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا تسلل إلى مستوطنة "آدم"، مساء أمس الخميس، وقتل مستوطنا طعنا بسكين وأصاب اثنين قبل أن يقتل برصاص أحد المستوطنين الذين وجدوا في المكان.

ويرفض المجتمع الدولي إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبره عقبة كأداء أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فوراً.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قراراً يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية.