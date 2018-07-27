المقاتلات تطفئ حرائق الغابات في السويد باستخدام القنابل (فيديو)

التقط فيديو للمقاتلات وهي تطفئ الحرائق في الغابات في السويد.

وذكر موقع Local Sweden أن المقاتلات من طراز " JAS-39 Gripen" التابعة لسلاح الجو السويدي حلقت لإطفاء حرائق الغابات. وقام الطيارون بإلقاء القنابل موجهة بالليزر على الحرائق.

© AP Photo / Noah Berger رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في السويد

ووفقا لتقديرات الخبراء، القنبلة المنفجرة تشكل ضغطا يمنع وصول الأوكسجين وبالتالي توقف انتشار الحريق.

واندلعت الحرائق في وسط السويد منذ أسبوعين، ولم تتمكن خدمات الإنقاذ من إطفاء الغابات المحترقة حتى الآن.

وتم اتخاذ إجراءات طارئة بعد أن وصل الحريق إلى أرض التدريب العسكرية القديمة بالقرب من بلدة إلفدالين، حيث بقيت ذخائر غير منفجرة.

وتم تصوير العملية غير العادية للمقاتلات على الفيديو.