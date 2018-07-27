رؤساء دول "بريكس" يبحثون قضايا تطوير المنظمة وأولويات الشراكة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع لقادة دول بريكس، في إطار القمة العاشرة للمنظمة في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، مسائل تطور المنظمة وأولويات الشراكة.

جوهانسبرغ — سبوتنيك. وشارك في الاجتماع الذي عقد خلف الأبواب المغلقة، الرئيس البرازيلي، ميشال تامير، والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والصيني، شي جين بينغ، إضافة إلى رئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي.

© REUTERS / POOL قادة روسيا والصين يناقشان على هامش قمة "بريكس" الوضع الدولي

ويناقش زعماء روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية ويشارك في قمة "بريكس" أيضا عدد من قادة الدول الأفريقية، وعلى وجه التحديد رؤساء ناميبيا وأنغولا وتوغو ورواندا وأوغندا والسنغال والغابون.

ووقع رؤساء المنظمة، في نهاية اجتماعهما الموسع يوم الأمس، إعلاناً مشتركاً، أكدوا فيه التزامهم بمبادئ المساواة والديمقراطية، ودعمهم الدور المركزي للأمم المتحدة، وضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتزامهم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

واتفق أعضاء بريكس على أن التسوية السورية يجب أن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ودعوا لوقف الأعمال القتالية واستئناف المحادثات في اليمن.

كما أعربت دول المنظمة عن قلقها بشأن سباق التسلح المحتمل في الفضاء، وتأييدهم لجهود الكويت في تسوية الوضع مع قطر.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا.

وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس " 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.