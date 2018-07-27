روسيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية توقعان وثيقة تفاهم

موسكو — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للهيئة الفيدرالية الروسية، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة 27 تموز/يوليو، إن "توقيع المذكرة يبنى أساسا لتنمية التعاون العسكري — الفني متعدد الأطراف بين الاتحاد الروسي وبلدان أفريقيا، في حين أن تنفيذ المشاريع المشتركة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية".
ويذكر أن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 1992 ، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في دول إفريقيا الجنوبية، وتضم 16 دولة أفريقية.
وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و 27 تموز/ يوليو الجاري في جوهانسبرغ. ودعي بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا للمشاركة في القمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)