روسيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية توقعان وثيقة تفاهم

موسكو — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للهيئة الفيدرالية الروسية، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة 27 تموز/يوليو، إن "توقيع المذكرة يبنى أساسا لتنمية التعاون العسكري — الفني متعدد الأطراف بين الاتحاد الروسي وبلدان أفريقيا، في حين أن تنفيذ المشاريع المشتركة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية".



© REUTERS / POOL قادة روسيا والصين يناقشان على هامش قمة "بريكس" الوضع الدولي