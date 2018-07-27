مسؤول تركي: لا أساس لما تردد عن اتفاق أمريكي إسرائيلي بشأن أوزكان

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن التقارير عن أن إفراج إسرائيل عن التركية إبرو أوزكان جاء نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة، مقابل إطلاق أنقرة سراح القس الأمريكي آندرو برانسون "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وألقت إسرائيل القبض على أوزكان، بينما كانت في زيارة بتأشيرة سياحة الشهر الماضي.

© Sputnik . Natalia Seliverstov مسؤول إسرائيلي يكشف عن صفقة بين الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل

ووجهت لها، في الثامن من يوليو/ تموز، اتهامات بأنها على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهي اتهامات نفاها محامي أوزكان وأثارت غضب تركيا، كما نقلت وكالة "رويترز".

ورحلتها إسرائيل بعد ذلك بأسبوع.

وذكرت "واشنطن بوست"، أمس الخميس، أن ترامب طلب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم 14 يوليو/ تموز، الإفراج عن أوزكان من أجل "صفقة" لإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون الذي تحتجزه أنقرة منذ 21 شهرا.