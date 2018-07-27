روسيا ترحب باتصالات أذربيجان مع أرمينيا حول قضية قره باخ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ترحب باتصالات باكو مع يريفان حول قضية قره باخ.

© Sputnik . Ilya Pitalev أذربيجان وأرمينيا يبحثان تسوية النزاع في قره باخ

باكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية في باكو: "أود أن أشكر زملائي الأذربيجانيين على الدعوة، لدينا تعاون تقليدي، لقد تبادلنا الآراء حول قضايا مختلفة، إنها فرصة ممتازة لجرد العمل الذي نقوم به، اتفقنا على تبادل الآراء بشكل مكثف، حددنا حدود التعاون الدولي في منصات دولية".

وأضافت: "نرحب بجميع الاجتماعات بين باكو ويريفان، التي يتفق عليها الطرفان والتي تجري بشكل بنّاء".

وجرت في العاصمة الأذربيجانية، باكو، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية بين المتحدثين الرسميين لوزارتي الخارجية الروسية والأذربيجانية.