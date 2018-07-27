200 كاميرا مراقبة لحماية النساء من مضايقات الرجال في عاصمة طاجيكستان

أعلن النائب الأول لرئيس بلدية العاصمة الطاجيكية، محمد سعيد زبيدازودا، اليوم الجمعة، أن دوشنبه ستقوم بتركيب 200 كاميرا أمنية لحماية النساء من مضايقة الرجال في العاصمة.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE هربا من التحرش... شاطئ للنساء فقط في الجزائر

دوشانبه — سبوتنيك . وقال زبيدازودا لوكالة "سبوتنيك": "لقد عقدنا اجتماعا خاصا للنظر في دعاوى النساء في دوشانبه، من أجل تحسين ثقافة وأخلاقيات المقيمين وضيوف العاصمة، ولوقف حالات ومحاولات إظهار عدم احترام النساء، تم إنشاء مجموعة خاصة من النشطاء والموظفين في هياكل المدينة".

وأضاف: "سيتم تركيب أجهزة الإضاءة و200 كاميرا للمراقبة في الحدائق والشوارع والمناطق العامة".

وكانت مجموعة من النساء ناشدت، في وقت سابق، رئيس بلدية دوشنبه، رستم إيمومالي، بطلب لحمايتهن من التحرش والفساد من جانب الرجال في الأماكن العامة في العاصمة.