السوريون يتحدثون عن أصعب مرحلة في "بياتلون الدبابات"

تستعد، خلال الأيام القليلة الماضية، فرقة من 23 للألعاب العسكرية الدولية، كل فريق يتعرف على الزملاء من البلدان الأخرى ويتدربون على إطلاق النار من الدبابات. ويتدربون على الطرقات، ويضطر الكثيرون لتعلم تقنيات جديدة بسرعة. على سبيل المثال، لأول مرة تشارك في المسابقات فرقة من فيتنام لا توجد لديها خبرة تشغيل "تي-72" فالجيش الفيتنامي مسلح بمعدات قديمة (على الرغم من أنها تحدث بانتظام) وسرعان ما اعتاد الفيتناميون على الدبابات الجديدة.

ونذكر أن الفريق الفيتنامي- ليس الفريق الوحيد الجديد الذي سيشارك في المسابقات. بالإضافة إليه سيظهر فريق من ميانمار مهاراته لأول مرة ومن سوريا ومن جنوب أفريقيا. وستقوم أطقم الدبابات بقيادة دبابات روسية الصنع "تي-72بي3". وسيقود البيلاروسيون دباباتهم من طراز "تي-72بي أم أيه"، والصينيون دبابات من صنعهم من طراز "تايب-968".

© Sputnik . Evgeny Odinokov مشاركة سورية في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية

وتحدثت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى رئيس الفريق السوري العقيد محمد تقلا. وأشار إلى أن كل طواقم الدبابات في فريقه لديهم خبرة قتالية حصلوا عليها خلال الحرب مع الإرهابيين.

ووفقا له، كان سهل جدا على السوريين تعلم قيادة الدبابات لأنهم يستخدمون في بلادهم نفس الدبابات من طراز "تي-72بي3". وصحيح أن الدبابات المجهزة من أجل المسابقات حدثت، ولكن الاختلاف ليس كبير.

وقال محمد تقلا إن أصعب جزء في المسابقة هو تخطي المخاضة (مكان ضحل من النهر أو الجدول)، وإن السوريين لم يواجهوا في بلادهم مثل هذه العقبات لذلك إن هذه هي أصعب مرحلة وتحتاج لاهتمام خاص منهم.

وسألت الصحيفة العقيد من سيشجع غير السوريين، فأجاب أنه سيشجع الكل، إن الزملاء في قيادة الدبابات يحترمون بعضهم البعض. ولكن بعد ذلك قال إنه يتعاطف مع فرق روسيا وبيلاروسيا والصين.

وستبدأ الألعاب العسكرية الدولية، يوم 28 يوليو/ تموز، وستستمر حتى 12 أغسطس/ آب.