حريقان كبيران في موقع عسكري بـ"غلاف غزة"

كتب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف أون لاين"، ظهر اليوم الجمعة 27 يوليو/تموز، أن حريقين كبيرين اندلعا بالقرب من موقع عسكري يقع في منطقة غلاف غزة، في قلب مستوطنة "نحال عوز" في المجلس الإقليمي لشعار هنيجيف، كبرى المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

عزى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي سبب الحريق الكبير حول قطاع غزة إلى انطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة من القطاع، صباح اليوم.