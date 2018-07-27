الحكومة البريطانية: مسألة أسانج لم تناقش خلال زيارة رئيس الإكوادور إلى لندن

أفاد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، أن مسألة أسانج لا تزال قيد النقاش، مشيرا إلى أنها لم تطرح خلال زيارة رئيس الإكوادور الأخيرة إلى لندن.

لندن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": " مناقشة قضية جوليان أسانج مستمرة، ولكن أستطيع القول أنه لم يتم طرح هذه المسألة للمناقشة خلال زيارة الرئيس مورينو إلى لندن لحضور قمة حول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأردف: "هذا كل ما يمكنني قوله".



© AFP 2018 / BEN STANSALL رئيس الإكوادور يلمح لإمكانية مغادرة أسانج لسفارة بلاده في لندن

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو، قد أعلن من مدريد في وقت سابق من اليوم، أنه سيكون على أسانج في نهاية المطاف مغادرة سفارة الإكوادور في لندن، التي يختبئ فيها منذ عام 2012، مضيفا بأنه ناقش هذه الحالة مع الحكومة البريطانية.والجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق قد بدأت ضد جوليان أسانج، صيفاً عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وذلك بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.ولجأ الأسترالي أسانج، البالغ من العمر 47 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012 ، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد تسليمه إلى السويد.