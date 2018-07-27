السفير المغربي في موسكو: المواطن الروسي الذي تم توقيفه في المغرب سيسلم إلى روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص مطلوب للسلطات الروسية وعلى لائحة الإنتربول، والمغرب لا تتهمه بشيء، وبطلب من روسيا تم توقيفه وسيتم تسليمه لموسكو".
وأكد السفير الروسي لدى المغرب فاليريان شوفاييف على العلاقات المشتركة بين البلدين قائلا إن: "العلاقة بين روسيا والمملكة المغربية هي في الواقع فريدة من نوعها، حتى خلال الحرب الباردة، عندما كان الاتحاد السوفيتي والمغرب "في جوانب مختلفة" في المواجهة العالمية، كانت العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل، وحاول كلا البلدين تجنب الصراع، وأعربا عن الرغبة في التفاهم المتبادل. وحتى الآن هذا أساس التعاون الروسي المغربي، والذي يسمح لنا بتطوير التعاون بين البلدين، وفي الوقت نفسه لا يمنع تواصل بلداننا تطوير العلاقات التقليدية مع الدول الأخرى. والعلاقات مع الدول الأخرى، بدورها، لا تعيق العلاقات بين موسكو والرباط".
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