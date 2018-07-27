استطلاع... غالبية البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد على "بريكست"

أظهر استطلاع رأي جديد أجري في إنجلترا، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن غالبية البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد حول "بريكست".

وبحسب "فرانس برس"، كشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لصحيفة "ذي تايمز" وشمل 1653 شخصا أن نحو 42 % من البريطانيين، يرون أنه من الضروري تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40% لا يرغبون في ذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد التي تدعمها خصوصا منظمة "بيبل فوت"، تقدمت في الأسابيع الأخيرة مع الدعم الذي قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن غرينينغ.

وأطلقت صحيفة "ذي إندبندنت" الأربعاء عريضة جمعت أكثر من مئتي ألف توقيع حتى صباح الجمعة.

ويأتي هذا الاستطلاع بينما رفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، أمس الخميس، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تهدف إلى الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع القارة بعد "بريكست" المقرر في 29 آذار/ مارس 2019، عبر إقامة نظام جديد لمراقبة السلع يمكن لبريطانيا أن تؤمن عبره مراقبة وجمع الرسوم الجمركية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.