غارة إسرائيلية على خلية فلسطينية شمال غزة

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن طائرات إسرائيلية أغارت قبل قليل على خلية فلسطينية كانت تهم بإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، شمال قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.

لم تذكر القناة أية تفاصيل عن الواقعة، أكثر من كونها شمالي القطاع، دون ذكر عدد الفلسطينيين في الخلية، أو وجود إصابات من عدمه.

צה"ל ביצע תקיפה אווירית לעבר חוליית מחבלים ששיגרה בלוני תבערה בצפון רצועת עזה לעבר שטח מדינת ישראל @bokeralmog — חדשות עשר (@news10) July 27, 2018

يشار إلى أنه اندلع قبل قليل حريقين كبيرين بالقرب من موقع عسكري في مستوطنة "نحال عوز" في منطقة "غلاف غزة". وقد عزت صحيفة "معاريف" العبرية سبب الحريق الكبير إلى بالونات الهيليوم الحارقة.