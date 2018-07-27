ماتيس: ترامب لم يطلب من الجيش الأمريكي بدء العمل مع روسيا في سوريا

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ماتيس: ترامب لم يطلب من الجيش الأمريكي بدء العمل مع روسيا في سوريا

يتبع…