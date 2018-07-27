ترامب: الناتج المحلي السنوي سيرتفع هذا العام عن 4%

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي السنوي سيرتفع هذا العام عن نسبة 4%.

© Sputnik . Vladimir Trefilov ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 9 سنوات

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقد خصيصا في البيت الأبيض، "مع إبرام الولايات المتحدة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى الواحدة تلو الأخرى، سنحصل على أكثر بكثير من هذه الأرقام (نمو الناتج المحلي الإجمالي).

وأضاف أن "الأرقام الخاصة بالربع الثالث من عام 2018 ستكون مذهلة".

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2018، وفقًا للتقديرات الأولية، قد بلغ 4.1% على أساس سنوي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حافظ على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في تقرير له، منتصف الشهر الجاري، عند مستويات 2.9% و2.7% في عامي 2018 — 2019 على التوالي.