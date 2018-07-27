البيت الأبيض: ترامب منفتح على زيارة موسكو في حال تلقيه دعوة رسمية

أكد البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على زيارة موسكو في حال تلقيه دعوة رسمية لذلك.

© Sputnik . Алексей Никольский بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن... ودعوة ترامب لزيارة موسكو

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيهتم بزيارة روسيا إذا تلقى دعوة "لكن في الوقت نفسه يتطلع إلى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البيت الأبيض في وقت ما بعد الأول من كانون الثاني / يناير 2019."

وقال ساندرز "يتطلع الرئيس ترامب إلى استقبال الرئيس بوتين في واشنطن بعد أول العام، وهو مستعد لزيارة موسكو بعد تلقيه دعوة رسمية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي: "فيما يخص اللقاء أدرك تماما ما قاله الرئيس ترامب، لديه رغبة بلقاءات أخرى. وأنا مستعد لذلك. لكن الأمر يتطلب ظروفا مناسبة… ونحن مستعدون لهذه اللقاءات. ونحن مستعدون لدعوة الرئيس ترامب إلى موسكو، تفضل. علما أنه يملك هذه الدعوة، لقد قلت له ذلك".