ترامب يوجه الشكر إلى زعيم كوريا الشمالية

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على إعادة بيونغ يانغ لرفات جنود أمريكيين إلى الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أشكر الزعيم كيم للسماح لوسائل الإعلام بمواكبة تنفيذ الوعد الذي قطعه لي، أنا متأكد من أنه سيستمر في الوفاء بوعوده، بينما هم سيبحثون ويبحثون ويبحثون".

© Sputnik . Vladimir Perogov بيونغ يانغ تعيد رفات 215 جنديا أمريكيا قضوا في الحرب الكورية

هذا وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة صباح اليوم، أن: " رفات الجنود الأمريكيين ستغادر قريبا كوريا الشمالية وتتجه إلى الولايات المتحدة بعد سنوات عديدة، وستكون لحظة عظيمة لكثير من العائلات، شكرا كيم جونغ أون".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن كوريا الشمالية، سلمت فجر اليوم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية.

هذا وتباحث زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دونالد ترامب وكيم جونغ أون، أثناء اجتماع في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو، في موضوع البحث عن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا واختفوا خلال الحرب الكورية.

وتقول الوثيقة المشتركة حول نتائج الاجتماع، إن الطرفين: "ملتزمان بإيجاد رفات أسرى الحرب والأشخاص المفقودين، بما في ذلك والإعادة السريعة لرفات أولئك الذين تم تحديدهم بالفعل".

ويبلغ عدد القتلى من الأميركيين في الحرب الكورية سنة 1950-1953، بمن فيهم المفقودين، حوالي 36.6 ألف شخص، رفات ما يقرب من خمسة آلاف منهم وفقا للبنتاغون، موجودة على أراضي كوريا الشمالية.